Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Pkw angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 48-jähriger Mann missachtete offenbar beim Überqueren der Rotebühlstraße am Samstag (27.04.2019) auf Höhe der Hasenbergstraße das Rotlicht der Fußgängerampel. Ein herannahendes Taxi konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Fußgänger. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

