Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau hat offenbar am Freitag (26.04.201) in der Badstraße einen Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U13 verursacht. Die Frau wollte gegen 16.20 Uhr von einem Grundstück gegenüber der Zieglergasse nach links ausfahren und übersah offenbar aus bislang nicht geklärten Gründen die Stadtbahn mit Ziel Hedelfingen. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von vorläufig geschätzten 30.000 Euro entstand. Der betreffende Stadtbahnverkehr unterlag bis 17.40 Uhr erheblichen Einschränkungen.

