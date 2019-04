Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich gefälschtes Parfüm beschlagnahmt

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (25.04.2019) bei einer Verkehrskontrolle in der Waldebene Ost mutmaßlich gefälschtes Parfüm entdeckt. Sie kontrollierten das Fahrzeug eines 37-jährigen Mannes gegen 09.15 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Fahrzeugkontrolle. Dabei fielen den Polizisten die etwa 25 Fläschchen Parfüm auf, die der Mann in seinem Wagen transportierte. Diese wiesen Merkmale auf, die auf Fälschungen hindeuten. Die Beamten beschlagnahmten das Parfüm. Die Ermittlungen dauern an.

