Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (25.04.2019) in einem Wald bei Büsnau vor einer 35 Jahre alten Spaziergängerin onaniert. Die Frau ging gegen 12.50 Uhr im Wald spazieren, als sie einen Mann bemerkte, der im Bereich des Bandtälesweges an einem Baum stand. Als die Frau gegen 13.00 Uhr wieder an der Stelle vorbeikam, sah sie, wie der Mann mit heruntergelassener Hose dastand und onanierte. Als die 35-Jährige mit ihrem Mobiltelefon die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann mit einem neongrünen Fahrrad. Laut der Frau soll der Täter zirka 35 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug ein hellblaues T-Shirt, eine dunkelblaue Weste und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

