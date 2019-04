Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat sich in der Nacht zum Freitag (26.04.2019) ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 24-Jährige fuhr gegen 00.10 Uhr die Daimlerstraße entlang in Richtung Waiblinger Straße. Am Kreisverkehr der Wildunger Straße blockierte, möglicherweise aufgrund eines Bremsfehlers, sein Vorderrad, so dass der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da er möglicherweise alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben.

