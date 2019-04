Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahnunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn an der Haltestelle Mühlsteg hat am Freitag (26.04.2019) ein etwa 50 Jahre alter Fußgänger schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fußgänger betrat gegen 15.00 Uhr trotz der Warnsignale offenbar unachtsam die Bahngleise. Für die 55 Jahre alte Fahrerin der Stadtbahn U14 in Fahrtrichtung Münster war eine Kollision mit dem von links kommenden Fußgänger trotz Gefahrenbremsung nicht mehr vermeidbar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1.000 Euro geschätzt. Der betreffende Streckenabschnitt war bis zirka 15.45 Uhr gesperrt. Es kam zu entsprechenden Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Zeugenhinweise erbitten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100.

