Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagmittag (26.04.2019) auf der Kreuzung Heilbronner Straße und Wolframstraße zwei Autos zusammengestoßen sind. Der 55 Jahre alte Fahrer eines schwarzen BMW war gegen 13.30 Uhr auf der Wolframstraße in Fahrtrichtung Cannstatter Straße unterwegs. Gleichzeitig bog der 29-jährige Fahrer eines roten Hondas aus der Ausfahrt des Parkhauses Milaneo nach links in Fahrtrichtung Heilbronner Straße ab, in der Folge kam es zur Kollision. Notarzt und Rettungswagen waren vor Ort, um den Hondafahrer zu versorgen, der stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sein Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Die beiden Unfallbeteiligten gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell