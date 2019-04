Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Frauen wurden am Sonntag (28.04.2019) gegen 02.00 Uhr in der Innenstadt von einem Unbekannten in exhibitionistischer Weise belästigt. Auf dem Weg zu ihrem geparkten Pkw bemerkten die Geschädigten in der Kronprinzstraße einen Mann, der an einen Baum urinierte. Als sie kurz darauf in den Wagen eingestiegen waren, trat der Täter mit geöffneter Hose an den Pkw heran und onanierte. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Dunkelhäutig, 40 bis 45 Jahre alt, normale Statur mit Bauchansatz, kurze Haare, kurzer Bart, war bekleidet mit einem grauem Mantel, blauem T-Shirt und einer dunklen Jeans. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

