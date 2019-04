Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendiebstähle

Stuttgart-Mitte (ots)

Den Einkaufstrubel in der Innenstadt hat sich am Samstagnachmittag (27.04.2019) eine bislang unbekannte Taschendiebin zu Nutze gemacht. Während sich eine 62-Jährige gegen 15.40 Uhr in einem Modegeschäft an der Königstraße aufhielt und durch die Betrachtung der Waren abgelenkt war, zog ihr eine Diebin den Geldbeutel aus der umgehängten Handtasche. Anhand der vorhandenen Video-Aufzeichnung kann die Täterin wie folgt beschrieben werden: 30 bis 35 Jahre alt, osteuropäische Erscheinung, schwarze Haare, trug eine schwarze Sonnenbrille und war mit einer blauen Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Außerdem führte die Täterin eine Umhängetasche und zwei Einkaufstüten mit sich. In einem weiteren Fall, ebenfalls in einem Warenhaus an der Königstraße, war eine 79 Jahre alte Kundin gegen 15.10 Uhr bestohlen worden. Sie hatte ihren entwendeten Geldbeutel in einer Handtasche verwahrt, die sie in einer umgehängten Einkaufstasche bei sich trug. Laut Ladendetektiven hatte sich zur Tatzeit eine unbekannte Frau in verdächtiger Weise bei der Geschädigten aufgehalten. Aufgrund der Beschreibung dieser Unbekannten dürfte es sich in beiden Fällen um dieselbe Täterin handeln. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer +4971189903100 erbeten.

