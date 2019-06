Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Junggesellinnenabschied endet glimpflich

Frankfurt a.M. (ots)

Auf zwei Verleihfahrzeugen einer ortsansässigen Bootsvermietung, befanden sich jeweils 4 Teilnehmerinnen eines Junggesellinnenabschiedes, als es auf dem Main oberhalb der Staustufe Offenbach zu einem, glücklicherweise folgenlosen, Zwischenfall kam. Das vorausfahrende Boot zog unbewusst ein Tau hinter sich her,welches in den Propeller des hinteren Bootes gelangte, was einen Ausfall des Motors zur Folge hatte. Die nun aneinanderhängenden Boote trieben manövrierunfähig in den Sperrbereich und im Anschluss gegen die heruntergefahrene Walze der Staustufe. Ein Zeuge des Vorfalls verständigte umgehend die Wasserschutzpolizei Frankfurt und es folgte die Alarmierung des Wasserrettungszuges.

Noch bevor die Rettungskräfte vor Ort waren, kam den Damen ein umsichtiger Sportbootführer zu Hilfe und entfernte die blockierende Leine aus dem Propeller. Die Fahrt wurde fortgesetzt, wobei man sich im weiteren Verlauf doch noch einem Gespräch mit den Beamten der Wasserschutzpolizei stellen musste. Nachdem feststand, dass weder Personen- noch Sachschaden entstanden war, und die beiden verantwortlichen Bootsführerinnen ihre Fahrtauglichkeit nachgewiesen hatten, setzte die Gesellschaft ihre Fahrt fort.

