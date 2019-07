Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fernseher und Staubsauger aus Elektrolager gestohlen

Koblenz (ots)

Am Wochenende, 28.06 - 01.07.2019 drangen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Daimlerstraße in Koblenz ein. Diese hebelten die Eingangstür zur Halle des Elektrohändlers auf, aus der, soweit bislang bekannt, zwei hochwertige 65-Zoll TV-Geräte sowie zwei Staubsauger gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 8700 Euro. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

