Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall in der Simmerner Straße in Koblenz - 2 Verletzte

Koblenz (ots)

Zwei Verletzte, 10000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Montag, 01.07.2019, gegen 16.00 Uhr in der Simmerner Straße in Koblenz ereignete. Die Fahrerin eines VW-Golf bog dort nach links in die Zeppelinstraße ab und beachtete hier nicht die aus Richtung Stadtmitte entgegenkommende Mercedesfahrerin. Die Fahrerin des VW wurde mit Verdacht der Fraktur des linken Arms, deinem Unfallschock und Prellungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Die Mercedes-Fahrerin erlitt diverse Prellungen. Der Golf musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert, da an einem der Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell