Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schlägerei auf der Karthause - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 30.06.2019, 02.10 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei eine Auseinandersetzung auf dem Straßenfest in der Sperlingsgasse gemeldet. In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes, in der Straße Wachtelschlag, gerieten vier männliche Personen, zwei Brüderpaare im Alter zwischen 31 und 47 Jahre, aneinander. Bei dieser tätlichen Auseinandersetzung wurden drei der Kontrahenten leicht und einer schwer verletzt. Letzterer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass alle Beteiligten offensichtlich stark alkoholisiert waren. Beide Parteien beschuldigten sich gegenseitig, den Streit entfacht zu haben. Hinwiese zum Tathergang bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

