Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in der Clemens-Brentano-Realschule in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Freitag, 28.06.2019, 08.51 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung im Toilettenbereich der Clemens-Brentano-Realschule in der Weißer Gasse in Koblenz gemeldet. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Brandherd in Bereich des Mülleimers und eines Papierhandtuchhalters der Mädchentoilette im Erdgeschoss lag. In diesem Bereich platzten, aufgrund der Hitzeeinwirkung, einige Fliesen von der Wand. Der gesamte Raum war verrußt. Im vorliegenden Fall kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Berufsfeuerwehr Koblenz war ebenfalls im Einsatz. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

