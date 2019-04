Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig -

Saarburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 06.04.2019, 19.00 Uhr bis Sonntag, 07.04.2019, 17.00 Uhr wurde in Saarburg, auf dem Parkplatz der Volksbank, ein schwarzer Audi A 6 Avant an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0.

