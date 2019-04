Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Anbringen eines Aufklebers mit ausländerfeindlichen Hintergrund

Hermeskeil (ots)

PRESSEDIENST -------------------------------------------- POLIZEIINSPEKTION HERMESKEIL -------------------------------------------- Hermeskeil, 05.04.2019 --------------------------------------------

Im Zeitraum vom 01.04.2019, 22.00 Uhr bis 02.04.2019, 00.19 Uhr wurde am Islamischen Kulturzentrum in Hermeskeil, Langer Markt 28, ein Aufkleber an der Eingangstür mit ausländerfeindlichen Hintergrund angebracht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Tel.: 06503/91510 -------------------------------------------- -- Bernd Barthen, PHK Polizeiinspektion Hermeskeil POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Trierer Straße 53 54411 Hermeskeil Telefon 06503 9151-0 Telefax 06503 9151-50 pihermeskeil@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/91510

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell