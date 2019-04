Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein/Stadtteil Nahbollenbach: 1 Schwerverletzter und 2 Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Idar-Oberstein (ots)

Am 5. April befuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem Pkw mit Anhänger gegen 10:15 Uhr die B 41 von Oberstein kommend in Richtung Kirn. Auf der in Fahrtrichtung zweispurig ausgebauten Fahrbahn beabsichtigte der Fahrer mit seinem Gespann zu wenden. Bei Einleitung des Fahrmanövers übersah er einen Lieferwagen, welcher sich in gleicher Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur befand und dabei war, den Pkw mit Anhänger vorschriftsmäßig zu überholen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Pkw erlitt leichte, dessen 51-jähriger Beifahrer schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die 24-jährige Fahrerin des Lieferwagens zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge einschließlich Anhänger wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Der Teilabschnitt der B 41 zwischen den Gewerbegebieten Nahbollenbach und Weierbach war für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zwecks Säuberung und Beschilderung der Fahrbahn kam die Straßenmeisterei Kirn vor Ort zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell