Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 05.04.2019 zwischen 14:10 Uhr und 14:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter PKW beim Ein- bzw. Ausparken auf dem EDEKA-Parkplatzes in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein einen grünen Renault Megane. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca 300 Euro.

Am 04.04.2019 zwischen 09:30 und 11:30 kam es auf dem Parkplatz vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines vermutlich dunkelfarbigen Kombis beschädigt beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Unfälle gesehen haben und Angaben zum Hergang und/oder dem Fahrer tätigen können.

