Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Hochwertiger Ring aus Juweliergeschäft in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 26.06.2019, betraten zwei unbekannte Männer gegen 10.53 Uhr ein Juweliergeschäft in der oberen Löhrstraße in Koblenz. Einer der Beiden zeigte Kaufinteresse an einer Uhr, die er sich von der Angestellten aus dem Schaufenster nehmen und zeigen ließ. Diesen Moment der Ablenkung nutze die zweite Person, um einen hochwertigen Damenring in hohem vierstelligem Eurobereich zu stehlen.

Derzeit liegt nur eine kurze Beschreibung der Täter vor:

Person 1: bekleidet mit weißer Hose und weißem Hemd, helle Basecap, dunkle Umhängetasche

Person 2: weißes Poloshirt, blaue ¾ Hose, blaues Basecap.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell