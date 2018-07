POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fahrerin

Mainz (ots) - Am Sonntag morgen gegen 02:00 Uhr wurde durch mehrere Autofahrer ein Verkehrsunfall auf der A 643 aus Richtung Wiesbaden kommend in Richtung Bingen gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor eine 27-jährige aus dem Raum Bad Kreuznach vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Fahrbahnteiler. Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache beauftragt, eine Blutprobe wurde der Fahrerin ebenfalls entnommen. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die A 643 in Richtung Bingen für mehrere Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde an der AS Mombach abgeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

