Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ford-Pickup in der Bardelebenstraße in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 26.06.2019, wurde ein silberfarbener Pick-up in der Bardelebenstraße in Koblenz aufgebrochen. Unbekannter Täter warf mit einem Pflasterstein die Scheibe der Fahrertür ein und durchsuchte das Handschuhfach. Soweit bislang bekannt, wurde lediglich ein Teppichmesser gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

