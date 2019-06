Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 32-Jährige nach Ladendiebstahl festgenommen

Koblenz (ots)

"Doppeltes Pech" für eine 32-Jährige Frau, die am gestrigen Mittwoch, 26.06.2019 kurz nach 09.00 Uhr, bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Schlachthofstraße ertappt wurde. Die Frau wurde dabei erwischt, wie sie mehrere Getränkedosen und Fleisch im Wert von rund 100 Euro in ihrer Tasche verstaute und ohne zu zahlen durch den Kassenbereich verschwinden wollte. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass gegen die Frau bereits ein Haftbefehl bestand. Sie wurde festgenommen.

