Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-Jährige auf Diebestour durchs Löhr-Center

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 26.06.2019, 13.50 Uhr, fiel die Jugendliche einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes im Koblenzer Löhr-Center auf. Die Angestellte beobachtete die junge Frau, wie sie sich einen Hut aufsetzte, den sie dann anschließend in ihrem Rucksack verstaute. Die Angestellte hielt sie im Ausgangsbereich bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des Rucksacks kamen weitere Gegenstände zum Vorschein, welche die Ladendiebin zuvor in zwei weiteren Geschäften im Center gestohlen hatte.

