BPOLI S: Vermisste 15-Jährige im Stuttgarter Hauptbahnhof angetroffen

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagmittag (09.12.2018) gegen 13:45 Uhr eine 15-jährige Jugendliche im Stuttgarter Hauptbahnhof angetroffen, welche von einer Jugendschutzeinrichtung abgängig war. Der erziehungsberechtigte Vater der 15-Jährigen meldete sich telefonisch beim Bundespolizeirevier und gab an, dass sich seine vermisste Tochter derzeit in einem Regionalexpress von Tübingen nach Stuttgart befindet. Die eingesetzten Polizeibeamten brachten die junge Ausreißerin aus dem Landkreis Calw anschließend in eine Stuttgarter Jugendschutzeinrichtung. Wohin die 15-Jährige wollte ist nicht bekannt.

