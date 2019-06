Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Koblenz (ots)

Ein 67-jähriger Motorradfahrer wurde am gestrigen Donnerstag, 27.06.2019 um 12.50 Uhr bei einem Unfall in der August-Thyssen-Straße in Koblenz leicht verletzt. Eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin bog vor ihm nach links in die Ernst-Abbe-Straße ab und stieß frontal mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer kam mit leichten Blessuren am rechten Fuß davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

