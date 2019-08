Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Tankstelleneinbruch (Folgemeldung vom 16.08.19)

Rüthen (ots)

Nachdem in der Nacht zum 16. August drei unbekannte Männer in eine Tankstelle an der Lippstädter Straße eingebrochen waren, konnte die Polizei am Dienstag drei Tatverdächtige festnehmen. Einer der Männer war von den Beamten auf einer Videoaufzeichnung aus der Tankstelle erkannt worden. Nur wenige Tage später war dieser Mann mit seinen beiden Mittätern bei einer anderen Straftat aufgefallen. Dies war einem Polizisten der Warsteiner Wache aufgefallen. Daraufhin erwirkte die Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in Rüthen, in der alle drei mutmaßlichen Täter (32, 40 und 46 Jahre alt) gemeinsam wohnten. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten Beweismittel auffinden die zur Überführung der drei Männer beitrugen. Alle Drei wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellte der zuständige Haftrichter heute einen Untersuchungshaftbefehl für die Männer aus. (lü)

