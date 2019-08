Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Alkohol am Steuer

Soest (ots)

Am Mittwochabend, um 23:29 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein VW Sharan am Opmünder Weg auf. Der Fahrer versuchte offensichtlich durch mehrfaches Abbiegen den hinter ihm fahrenden Streifenwagen loszuwerden. Am Coesterweg stellte er sein Fahrzeug schließlich ab. Die Beamten kontrollierten daraufhin den 24-jährigen Mann aus Hamm. Dabei fiel ihnen direkt Alkoholgeruch im Atem auf. Ein Atemalkoholvortest erbrachte den Wert von 1,04 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. (lü)

