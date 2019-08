Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrlässige Körperverletzung durch Schussabgabe/ Jagdunfall

53937 Schleiden (ots)

Am 16.08. gegen 22:00 Uhr ging der für den Bereich zuständige Jagdpächter in Ausübung seiner Tätigkeit in Begleitung einer weiteren Person durch den Wald. In Höhe eines Hochsitzes wollte der Begleiter sein Gewehr entladen. Hierbei löste sich ein Schuss und verletzte den Jagdpächter schwer. Es besteht keine Lebensgefahr.

