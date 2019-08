Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidierten - Fahrer in Krankenhäuser

53919 Weilerswist (ots)

Eine Frau (57) aus Euskirchen befuhr am Mittwoch (17.30 Uhr) die Landstraße 182 von Heimerzheim in Richtung Euskirchen. Ein Mann (61) aus Gronau kreuzte die Fahrbahn aus Neukirchen in Richtung Autobahn 61 und übersah die Pkw-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten. Beide Pkw-Fahrer kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser.

