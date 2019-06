Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Opel rollt auf Fiat

Am Freitag, gegen 20:30 Uhr, parkte der 44 Jahre alte Lenker eines Opel Mokka auf dem Parkplatz einer Imbiss-Kette in der Stuttgarter Straße. Da er die Handbremse lediglich leicht angezogen und keinen Gang eingelegt hatte, rollte das Auto nach Verlassen nach vorne und prallte gegen einen geparkten Fiat Tipo. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Schrozberg: Reh rennt in Pkw

Der 25 Jahre alte Lenker eines Audi befuhr am Samstag, gegen 03:35 Uhr, die L 1001 von Schrozberg in Richtung Niederstetten, als ihm von rechts kommend ein Reh vors Auto sprang. Diese wurde frontal erfasst. Das nach dem Zusammenprall noch lebende Tier musste es von der hinzugezogenen Streife erschossen und von seinem Leiden erlöst werden. Der Schaden am Pkw wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Rot am See: Unachtsam von Grundstück auf Straße gefahren

Ein 68 Jahre alter Traktor-Lenker fuhr am Freitag, gegen 10:15 Uhr, von seinem Grundstück auf die Hilgartshausener Hauptstraße ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Lkw eines 32jährigen Fahrers und streifte diesen mit dem Frontlader entlang der rechten Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

