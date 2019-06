Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Neustadt: Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Waiblingen: (ots)

Die Polizei Waiblingen bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 53-jährigen Uwe Köhler. Herr Köhler wurde am Freitagmittag um 12.30 Uhr am Bahnhof Neustadt möglicherweise von einem einfahrenden Zug verletzt. Laut Zeugenberichte sei der Mann nach dem Vorfall weggerannt und ist seitdem unbekannten aufenthalts. Weil der Mann sich nun möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei Waiblingen dringend um Hinweise, wo sich der Gesuchte befindet. Eine Suche nach ihm, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, blieb bislang erfolglos.

Der Gesuchte Uwe K. ist 53 Jahre alt, 182 cm groß und hat eine normale Statur. Er trägt einen graue kurzen Haarkranz, einen Oberlippenbart, ein blaues Poloshirt, graue Jeans und blaue Turnschuhe.

Hinweise, die zum Auffinden des Gesuchten beitragen können, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 0711/950-422 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht's zur Fahndungsseite der Polizei:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-waiblingen-neustadt-hohenacker-vermisstenfall/

