Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Enkeltrickbetrüger schlagen zu, Briefkasten angekokelt, Hasen gestohlen

Aalen (ots)

Lorch: Unbekannter versucht Briefkasten anzuzünden

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Freitag, 7:15 Uhr versuchten ein einzelner oder mehrere Täter eine an einem Pfosten freistehenden Briefkasten einer Schule in der Straße Schäfersfeld anzuzünden. Es kam nicht zu offenem Feuer. Am Inneren des Briefkastens entstanden Rußschäden. Der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Die Polizei Lorch bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07172 7315.

Lorch: Hasen geklaut

Unbekannte verschafften sich Zugang zum Gelände eines Kleintierzüchtervereins in der Straße Schafwiesen. Dort entwendeten die Eindringlinge 15 Kaninchen im Wert von rund 600 Euro.

Die Polizei Lorch bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07172 7315.

Aalen-Wasseralfingen: Enkeltrick - Betrüger waren erfolgreich

Am Mittwochmittag fiel ein argloser 81-Jähriger auf den Anruf eines Enkeltrick-Betrügers herein. Der vermeintliche Enkel gab an, nach einem Unfall Geld zu benötigen. Dies würde von einer vertrauenswürdigen Person abgeholt werden. Der Senior wollte seinem Enkel gerne aus der Notsituation helfen, holte einen hohen Geldbetrag bei einer Bank ab und übergab es an den angekündigten Abholer. Erst später fiel der Betrug auf.

Über das Phänomen des Enkeltricks, sowie andere Betrugsmaschen, können Sie sich online hier informieren: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

