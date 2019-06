Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Totalschaden nach Motorbrand

Ludwigsburg (ots)

Während der Fahrt auf der B 467 ist am Mittwoch, gegen 12:40 Uhr der Renault einer 23-jährigen Frau vermutlich aufgrund eines Defekts an der Lichtmaschine in Brand geraten. Nachdem sie durch ungewöhnliche Motorengeräusche und Brandgeruch auf dem Motorbrand aufmerksam geworden war, konnte sie ihren Wagen noch auf die K 1004 Maichingen-Darmsheim fahren und das Fahrzeug mitsamt ihrem mitfahrenden Hund unverletzt verlassen. Die alarmierten Feuerwehren aus Maichingen und Sindelfingen waren mit 12 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. An dem älteren Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

