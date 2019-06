Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Nord: 49-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Angrenzend zum Wohngebiet "Spitzholz" kam es am Dienstagabend in Sindelfingen-Nord zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem mehrere Anwohner gegen 23:35 Uhr Schussabgaben wahrgenommen hatten. Während des Einsatzes fielen erneut Schüsse, woraufhin weitere Polizeikräfte angefordert wurden. Bei einer darauffolgenden Überprüfung der Örtlichkeit haben eingesetzte Beamte einige frisch abgefeuerte Böllerreste aufgefunden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurde am Mittwoch gegen 01:40 Uhr in dem betreffenden Wohngebiet zunächst ein Wohnhaus umstellt und anschließend mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung die Wohnung eines 49 Jahre alten Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf ein Messer, Schlagwerkzeuge, einige Böller und mehrere Cannabispflanzen, die sie beschlagnahmten. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits gegen 20:35 Uhr auffällig geworden war und sich auf einem nahegelegenen Schulgelände samt Messer sowie Schlagwerkzeug aufgehalten hatte. Hinzugezogene Polizeikräfte konnten den Randalierer, der mit einem Gegenstand auf den Basketballkorb eingeschlagen haben soll, im Rahmen der eingeleiteten Fahndung zunächst nicht mehr antreffen. Aufgrund einer Eigen- und Fremdgefährdung wurde der 49-Jährige letztendlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

