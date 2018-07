POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Essen - A 52 in Richtung Düsseldorf - Verkehrsunfall - 23-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Essen - A 52 in Richtung Düsseldorf - Verkehrsunfall - 23-Jähriger schwer verletzt

Dienstag, 3. Juli 2018, 16.55 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Unfall wie folgt:

Ein 23-Jähriger aus Neuss befuhr mit seinem Pkw (VW Golf) die A 52 aus Richtung Essen kommend in Fahrtrichtung Düsseldorf. In Höhe der Anschlussstelle Essen-Haarzopf kam er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem rechten Fahrstreifen auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen, die in einer Essener Klinik stationär behandelt werden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell