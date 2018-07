POL-D: Wersten - Senior auf E-Bike verletzt sich schwer bei Verkehrsunfall

Düsseldorf (ots) - Wersten - Senior auf E-Bike verletzt sich schwer bei Verkehrsunfall

Dienstag, 3. Juli 2018, 10.06 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Vormittag ein 83-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Wersten. Der Mann hatte die Vorfahrtsregelung missachtet und war mit seinem E-Bike von einem Pkw erfasst worden.

Der Senior war um 10.06 Uhr mit seinem Zweirad auf der Bahlenstraße in Richtung Kölner Landstraße unterwegs. An der Kreuzung Bahlenstraße/Elbruchstraße missachtete er aus unklarer Ursache die Vorfahrtsregel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Er wurde vom Pkw einer 49-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Ein Krankenwagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei sicherte die Spuren.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell