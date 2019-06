Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 24.000 Euro und drei leicht verletzten Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in der Hauptstraße ereignet hat. Gegen 14.50 Uhr fuhr die 50-jährige Fahrerin eines Skoda aus Richtung Bietigheim kommend in Richtung Sersheim. Ein 79-Jähriger befuhr mit seinem Opel dieselbe Strecke und hielt zum Abbiegen auf Höhe einer Metzgerei an. Diesen Bremsvorgang nahm die 50-Jährige vermutlich zu spät wahr und fuhr einem Pkw BMW auf, dessen Fahrer hinter dem Opel angehalten hatte, und schon ihn auf den Opel. Die Beifahrer des BMW und des Opel sowie die 50-Jährige wurden leicht verletzt. Der Skoda und der Opel waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell