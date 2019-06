Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro forderte eine Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 10.10 Uhr ereignete. Ein 29 Jahre alter Mercedes-Lenker kam von der L 1188 und war auf der Hölzertalstraße in Richtung Magstadt unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes "Hölzer Tal" kam ihm mutmaßlich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf seiner Fahrspur entgegen, woraufhin der 29-Jährige nach links ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Im Zuge des Ausweichmanövers kam der junge Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte im angrenzenden Straßengraben gegen ein Gebüsch. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem schwarzen Mercedes Sportwagen (neueres Modell) unterwegs war, setzte indes seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

