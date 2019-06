Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Aschenbecher verursacht Brand; Renningen: Unfall bei Wendemanöver; Renningen: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Weissach: Aschenbecher verursacht Brand

Ein übervoller Aschenbecher war wohl Auslöser für ein Feuer, das am Montag gegen 15.30 Uhr von außen auf die Fassade eines Firmengebäudes Im Neenbühl übergegriffen hat. Dieser Aschenbecher entzündete sich und griff vermutlich auf eine Gartenbank aus Plastik über. Eine Papiermülltonne schmolz aufgrund der Hitzeentwicklung und der Rauch drang in das Gebäude, das durch die Feuerwehr belüftet werden musste. Propangasflaschen, die in unmittelbarer Nähe zur Brandstelle standen, mussten von den Einsatzkräften gekühlt werden. Zur Brandzeit befanden sich keine Mitarbeiter mehr in der Firma. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht benannt werden. Die Feuerwehren Weissach und Leonberg waren mit vier Fahrzeugen, einer Drehleiter und 18 Einsatzkräften vor Ort, außerdem eine Besatzung des Rettungsdienstes.

Renningen: Unfall bei Wendemanöver

Aufgrund von Mäharbeiten staute sich am Montag um 13.50 Uhr der Verkehr auf der B295 von Leonberg in Fahrtrichtung Sindelfingen auf Höhe Renningen. Der 76-jähriger Fahrer eines Opel wendete und fuhr noch vor der Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen über den linken Fahrstreifen hinweg. Ein 60-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den bereits seitlich stehenden Opel auf. Er wurde schwer verletzt. Der Opel-Fahrer erlitt einen Schock. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Renningen: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Der 73 Jahre alte Fahrer eines Ford stieß am Montag gegen 21.30 Uhr beim Linksabbiegen mit einem Radfahrer zusammen. Er fuhr auf der Heimsheimer Straße von Malmsheim in Fahrtrichtung Heimsheim, wollte an der Einmündung Voithstraße nach links abbiegen und achtete dabei nicht auf den entgegenkommenden 56-Jährigen, der geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte über das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf 300 Euro.

Herrenberg: Geparkten Pkw beschädigt

Das Polizeirevier Herrenberg, Telefon: 07032/27080 ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr in der Bismarckstraße einen geparkten VW beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern ergriff er anschließend die Flucht. Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden.

