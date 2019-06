Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: BMW zerkratzt; Aidlingen: Kupferblech gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: BMW zerkratzt

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Sonntag 20.30 Uhr und Montag 16.50 Uhr in der Wilhelm-Haspel-Straße in Sindelfingen sein Unwesen trieb. Auf dem Parkplatz eines Pflegezentrums stand ein BMW, den der Unbekannte entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Aidlingen-Deufringen: Kupferblech gestohlen

Vermutlich innerhalb der vergangenen Woche schlugen bislang unbekannte Täter in Deufringen im Hardtheimer Weg zu. Die Unbekannten begaben sich auf den Friedhof und machten sich am Dach der Aussegnungshalle zu schaffen. Sie schnitten vier bis fünf Meter der Kupferverkleidung, die das Dach abschließt, ab und entwendeten das Blech. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

