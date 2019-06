Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer schwer verletzt

Löhne (ots)

(mmb) Zum Alleinunfall eines Motorradfahrers kam es am Sonntag (09.06.2019) um 15.25 Uhr auf der Straße im Großer Kamp Höhe Im Roßtale. Der 52-jährige Fahrer einer Yamaha kam hier in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Motorradfahrer aus Herford wurde vor Ort von Ersthelfern erstversorgt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das verunfallte Motorrad wurde abgeschleppt.

