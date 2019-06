Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Werkzeug im Wert von 6.000 Euro gestohlen; Ludwigsburg: Einbruchdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Werkzeug im Wert von 6.000 Euro gestohlen

Aus einer mit Vorhängeschloss gesicherten Werkzeugkiste auf der Ladefläche eines Lkw in der Friedrichstraße hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag Werkzeug im Wert von etwa 6.000 Euro entwendet. Dazu hatte er das Schloss vermutlich mit einem Bolzenschneider zerschnitten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefon 07141/185353 entgegen.

Ludwigsburg: Einbruchdiebstahl

Am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr hat ein unbekannter Täter eine Kellertür in der Kornwestheimer Straße aufgedrückt und gelangte so in die Wohnräume. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und ließ Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141/281011, zu melden.

