Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Geparkten Pkw beschädigt; L 1140/Schwieberdingen: Rollerfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Geparkten Pkw beschädigt

Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon: 07156/43520, ermittelt gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 06.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Schwieberdinger Straße vermutlich beim Einparken einen Mercedes hinten links hat. Aufgrund der hinterlassenen Spuren wird davon ausgegangen, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handelt. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier entgegen.

L 1140/Schwieberdingen: Rollerfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 73-jähriger Rollerfahrer am Dienstag gegen 10:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 1140, vor der Kreuzung mit der L 1141 beim Industriegebiet Schwieberdingen zugezogen. Nachdem eine in Richtung Schwieberdingen fahrende, 28-jährige Autofahrerin an der Kreuzung einen Rückstau auf der Linksabbiegespur erkannt hatte, wollte sie von dort aus auf den linken Fahrstreifen der Geradeausspur wechseln und achtete dabei nicht auf den dort fahrenden Motorroller. Beim Anstoß stürzte der 73-Jährige und musste anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

