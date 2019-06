Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Nissan gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 08.10 Uhr und 16.30 Uhr wurde in der Stäbenheckstraße in Sindelfingen ein Nissan entwendet. Mutmaßlich vergaß der Besitzer des PKW den Schlüssel im Fahrzeug, das er am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Ein bislang unbekannter Täter nutzte vermutlich die Gelegenheit und stahl den dunkelblauen PKW mit Stuttgarter Kennzeichen. Das Fahrzeug dürfte einen Wert von etwa 4.500 Euro haben. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet um Hinweise.

