POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob mit fremder Bankkarte Geld ab - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, im Zeitraum vom 21.06.2019 bis 02.07.2019 mit einer unterschlagenen Debitkarte in mehreren Fällen unberechtigt einen hohen vierstelligen Geldbetrag von dem Konto eines 83-jährigen Geschädigten abgehoben zu haben. Bei den Abhebungen an Geldautomaten in Bonn und Köln wurde der Unbekannte videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Mannes.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.

