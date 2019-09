Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fiatfahrer mit Alkoholfahne

Gestern Abend (02.09.2019, 20.15 Uhr) wurde in der Leonhard-Eckel-Siedlung ein 63-jähriger Fiatfahrer kontrolliert. Da der Mann eine Alkoholfahne hatte, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab 0,94 Promille. Sein Fahrzeug musste er vor Ort stehen lassen. Der Schlüssel wurde einkassiert. Der Mann erhält in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro. Zudem muss er einen Monat seine Fahrerlaubnis abgeben.

