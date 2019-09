Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Defekter Lkw legte Tunnel lahm

Fellbach: (ots)

Wegen eines defekten Lkw musste am Freitag kurz vor 12 Uhr der Kappelbergtunnel gesperrt werden. Das Vehikel war in Richtung Waiblingen unterwegs, als laut Zeugenberichten es am Fahrzeug einen lauten Schlag gab und danach der Lkw stark qualmte. Der Lkw Fahrer konnte noch aus dem Tunnel fahren und blieb dann an der Ausfahrt Fellbach-Süd stehen. Der Tunnel musste wegen des Qualms zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Die Fahrbahn ist nun in Richtung Stuttgart wieder frei. In Richtung Waiblingen wird der Verkehr einspurig an dem defekten Lkw vorbeigeleitet. Ein Abschleppdienst befindet sich auf der Anfahrt (Stand 13 Uhr).

