Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Ladendieb wollte flüchten - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Eine Mercedes-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 3.25 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. Kurz vor dem Teiler zur B 29 erkannte sie im Rückspiegel Feuer an ihrem Pkw. Sie lenkte sofort auf den Standstreifen, wo die Flammen das Fahrzeug vollständig erfassten, sodass das Auto letztlich vollständig ausbrannte. Die örtliche Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften beim Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Fahrzeug, das vermutlich infolge eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte, beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Ob die Fahrbahndecke auf dem Standstreifen Schaden nahm, wird geprüft.

Weissach im Tal: Auffahrunfall

Ein 75-jähriger Ford-Fahrer befuhr Donnerstag gegen 9.15 Uhr die Welzheimer Straße, als er auf Höhe eines dortigen Supermarkts infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw Dacia auffuhr. Dieses Auto wurde durch die Aufprallwucht nach vorne auf einen Pkw Seat aufgeschoben. Die 50-jährige Dacia-Lenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an den Unfallautos, von denen zwei abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden hinterließ am Donnerstag ein unbekannter Unfallflüchtiger, der mit seinem Auto in der Ohmstraße gegen einen geparkten Pkw VW Lupo gefahren ist. Hinweise auf den Geflüchteten und zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 6 Uhr und 17.20 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Plüderhausen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Bahmüller-Straße stieß am Donnerstag in der Zeit zwischen 6.45 Uhr 12 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen Mercedes. Danach flüchtete er und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Welzheim: Rabiater Ladendieb

Ein 32-jähriger Ladendieb entwendete am Donnerstag gegen 12 Uhr in einem Discounter Waren im Wert von ca. 50 Euro. Das Diebesgut hatte der Mann in einem mitgeführten Rucksack deponiert und ging damit nach draußen. Dort wurde er von zwei Ladendetektiven festgehalten. Weil er sich dagegen massiv wehrte, muss er mit einer Strafanzeige wegen Räuberischen Diebstahl rechnen.

Schorndorf: Betrugsmasche Gewinnversprechen

Ein Bürger aus Schorndorf erhielt am Donnerstagvormittag einen Anruf. Ihm wurde ein Gewinn in Höhe von 39.200 Euro in Aussicht gestellt. Die Summe würde ihm durch eine Security-Unternehmen zugestellt. Zuvor müsse er jedoch eine Gebühr in Höhe von 950 Euro entrichten. Der Angerufene reagierte richtig. Er beendete das Gespräch und erstattete Anzeige. Präventionstipps der Polizei: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Waiblingen: Auffahrunfall

Im Bereich der Anschlussstelle Korb ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 35-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die B 14 in Richtung Backnang, als er das stoppen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät bemerkte. Er fuhr auf einem BMW Mini auf und schob diesen wiederum auf eine davor stehenden Ford Galaxy auf. Die Insassen blieben unverletzt. Die Autos, an den Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro entstanden, wurden abgeschleppt.

Backnang: Radfahrerin schwer verletzt

Eine 56-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 15.45 Uhr die Annonaystraße stadteinwärts. Wegen eines Geräusches an ihrem Rad schaute sie nicht auf die Fahrbahn, geriet deshalb gegen den Bordstein und stürzte. Sie wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell