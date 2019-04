Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim: Firmeneinbruch - Metall entwendet

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 11.04.2019:

Bisher unbekannte Täter hebelten von Dienstag, den 09.04.2019 nach 16.00 Uhr bis zum frühen Mittwochmorgen eine massive Metalltür einer Firma in der Viehweide im Gewerbegebiet in Bornheim auf. Im Inneren der Werkshalle entwendeten sie Metall und andere Werkzeuge. Spuren deuten darauf hin, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Gesamtschadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Sie wird jedoch vom Firmenverantwortlichen auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

