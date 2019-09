Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeibeamtin bei Widerstand verletzt - PKW zerkratzt - E-Bike entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Polizeibeamtin bei Widerstand verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr begaben sich zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Crailsheim nach Spaichbühl, um dort einen 49-jährigen Mann und seine 48-jährige Lebensgefährtin abzuholen, welche beim Amtsgericht Crailsheim vorgeführt werden sollten. Beim Eintreffen der Beamten gaben die Beiden den Beamten zu verstehen, dass sie sowohl die Polizei als auch das Amtsgericht nicht anerkennen und somit den Anweisungen der Polizei keine Folge leisten würden. Selbst die Androhung, dass beide auch gegen ihren Willen dem Amtsgericht vorgeführt werden würden, zeigte keinerlei Wirkung. Den Beiden wurde daraufhin die Festnahme erklärt. Beim Versuch dem 49-Jährigen Handschließen anzulegen, wehrte er sich so massiv, dass dadurch eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Letztendlich gelang es den Beamten beide zum Dienstwagen zu verbringen, so dass sie dem Amtsgericht vorgeführt werden konnten. Bei seinen Widerstandshandlungen wurde der 49-Jährige durch seine Lebensgefährtin unterstützt.

Blaufelden: Beim Abbiegen PKW übersehen

Am Freitagmorgen um 05:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines PKW Nissan die Hauptstraße und wollte nach links in die Langenburger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der Kaiserstraße entgegenkommenden PKW VW Golf eines 54-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Crailsheim: E-Bike entwendet

Am Freitag um 5 Uhr stellte eine 59-jährige Frau ihr E-Bike der Marke KTM Macina Sport 10 Plus vor der Johanneskirche an einem dortigen Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. Bei der Rückkehr gegen 06:30 Uhr war das Rad entwendet. An dem Bike waren noch zwei orangefarbene Satteltaschen der Marke Vaude sowie ein Fahrradhelm befestigt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gerabronn: PKW zerkratzt

Ein PKW VW Golf, welcher auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Seniorenzentrums in der Trüglesstrasse abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 17:25 Uhr auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise auf die Sachbeschädigung erbittet der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454

Oberrot: LKW streift Hauseck

In der Friedhofstraße musste am Freitag um 09:20 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem LKW rangieren. Hierbei streifte der LKW beim Rückwärtsfahren ein Gebäudeeck. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von mindestens etwa 4000 Euro.

Gaildorf: PKW beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag stellte ein 61-jähriger Mann seinen PKW Mercedes-Benz A-Klasse um 18:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Seestraße, direkt neben dem Unterstand für die Einkaufswägen ab. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Fahrzeug auf der linken Seite beschädigt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

